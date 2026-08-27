В Казахстане после жалоб начали проверку качества бензина на АЗС
Министерство торговли Казахстана начало проверку качества бензина после жалоб водителей. Контроль затронет всю цепочку, включая нефтебазы и автозаправочные станции, сообщает «Коммерсант».
Специалисты уже отобрали пробы на Павлодарском нефтехимическом заводе (ПНХЗ) — одном из трех крупнейших НПЗ страны. Также проведены контрольные закупки на 17 заправках в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях, а также в области Абай. Все образцы направлены на лабораторные испытания.
В министерстве уточнили, что отдельно исследуются образцы топлива с присадками Sinoil, QazaqOil и Helios. Результаты ожидаются в течение следующей недели. В случае выявления несоответствий ведомство обещает принять меры — вплоть до запрета реализации и изъятия топлива.
Проверки начались сразу после того, как крупные НПЗ Казахстана отказались от выделенных им квоты на поставки бензина в Россию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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