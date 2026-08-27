В Казахстане после жалоб начали проверку качества бензина на АЗС

В министерстве уточнили, что отдельно исследуются образцы топлива с присадками Sinoil, QazaqOil и Helios. Результаты ожидаются в течение следующей недели. В случае выявления несоответствий ведомство обещает принять меры — вплоть до запрета реализации и изъятия топлива.

Проверки начались сразу после того, как крупные НПЗ Казахстана отказались от выделенных им квоты на поставки бензина в Россию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

