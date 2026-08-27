В ОП поддержали механизм возврата денег жертвам мошенников
Общественная палата (ОП) РФ поддержала механизм взаимодействия банков и операторов связи при возврате гражданам денег, переведенных без их добровольного согласия. Об этом сообщил член комиссии ОП Евгений Машаров, передает РИА Новости.
По словам Машарова, палата концептуально одобрила соответствующее постановление. Он отметил, что с февраля 2025 года, когда ОП начала заниматься проблемой, было инициировано несколько десятков исков и направлены запросы в правоохранительные органы.
Сейчас создается государственная информационная система, в которую будет заноситься вся необходимая для анализа информация. Операторы сотовой связи и банки будут работать в единой системе, в центре которой окажется пострадавший человек. Как показала общественная экспертиза, предлагаемый механизм обеспечит реальную правовую защиту граждан от телефонных аферистов.
Ранее правительство разработало проект постановления, устанавливающий правила взаимодействия банков и операторов при рассмотрении обращений о возмещении средств, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В ОП поддержали механизм возврата денег жертвам мошенников
- СМИ: В Европе дефицит ракет Patriot достиг критического уровня
- Власти Дагестана создают оперштаб из-за проблем с топливом
- В Казахстане после жалоб начали проверку качества бензина на АЗС
- Трамп официально переименовал озеро Онтарио в «озеро Америка»
- Две женщины умерли после падения БПЛА на автобус в Севастополе
- СМИ: Угнанные в Канаде авто вывозят в Россию в обход санкций
- «Отпустили пружину»: Экономист «обрадовал» россиян курсом евро в 200 рублей
- ЦБ выявил рост схем мошенничества с кредитами под залог квартир
- МИД: Зеленский и его клика ударами по ЗАЭС провоцируют катастрофу