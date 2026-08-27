В ОП поддержали механизм возврата денег жертвам мошенников

Общественная палата (ОП) РФ поддержала механизм взаимодействия банков и операторов связи при возврате гражданам денег, переведенных без их добровольного согласия. Об этом сообщил член комиссии ОП Евгений Машаров, передает РИА Новости.

По словам Машарова, палата концептуально одобрила соответствующее постановление. Он отметил, что с февраля 2025 года, когда ОП начала заниматься проблемой, было инициировано несколько десятков исков и направлены запросы в правоохранительные органы.