СМИ: Владелец «Инвитро» приковывает семилетнего сына цепью к дверям

Свои действия бизнесмен Андрей Каут снимает на видео, которое отправляет бывшей жене — чтобы той было неприятно. На суде мужчина называет это «просто игрой в собачку». Пара прожила в браке 13 лет, у них трое детей. Представитель жены сообщила, что во времена семейной жизни муж избивал её даже по ночам. А из-за регулярных приёмов антипсихотиков систематически ловил приступы агрессии.

В июле предприниматель силой выкрал двоих детей — трёхлетнюю дочку удалось вернуть домой, а сын остался у отца и его новой сожительницы. Они водят мальчика по психологам и настраивают против матери. На днях Каут вломился в квартиру бывшей супруги и попытался забрать девочку. Сейчас мама вместе с адвокатами в суде пытается определить место жительства детей и спасти сына.

Андрей Каут заявил, что он с ребёнком сыграли в собачку, потому что мальчику понравился поводок.

Ранее детский психолог заявила, что в РФ прошла мода на квадроберов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

