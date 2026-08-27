Власти Дагестана создают оперштаб из-за проблем с топливом

Врио главы Дагестана Федор Щукин поручил обеспечить стабильные поставки топлива, постоянный мониторинг его наличия и движения, а также контроль за обоснованностью розничных цен. Для этого будет создан временный оперштаб, который будет работать до нормализации обстановки.

Щукин также поручил в кратчайшие сроки устранить нарушения и возобновить работу заправок, которые выполнили требования закона. Глава региона подчеркнул необходимость работать на опережение.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН ранее заявил: несмотря на убытки производителей дизельного топлива, запрет на его экспорт с вероятностью 80% продлят еще на месяц

