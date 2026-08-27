СМИ: Угнанные в Канаде авто вывозят в Россию в обход санкций

В Канаде участились случаи угонов автомобилей, которые затем нелегально вывозят в Россию. По данным The New York Times, это связано с высоким спросом на иномарки в РФ на фоне санкций.

Канада ввела полный запрет на экспорт легковых автомобилей в Россию в 2022 году. Однако спрос на внедорожники и пикапы сохранился, что привело к появлению преступных сетей. Угнанные машины прячут в морские контейнеры и отправляют в РФ транзитом через Ближний Восток, пишет издание.