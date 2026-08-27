СМИ: Угнанные в Канаде авто вывозят в Россию в обход санкций

В Канаде участились случаи угонов автомобилей, которые затем нелегально вывозят в Россию. По данным The New York Times, это связано с высоким спросом на иномарки в РФ на фоне санкций.

Канада ввела полный запрет на экспорт легковых автомобилей в Россию в 2022 году. Однако спрос на внедорожники и пикапы сохранился, что привело к появлению преступных сетей. Угнанные машины прячут в морские контейнеры и отправляют в РФ транзитом через Ближний Восток, пишет издание.

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По данным Интерпола, с февраля 2024 года по июль 2026 года в России обнаружили 4798 угнанных в Канаде автомобилей. Наибольшим спросом пользуются Dodge Ram, Toyota Tundra и Ford F-150. В полиции отмечают, что машины часто угоняют под заказ.

По данным Королевской канадской конной полиции, Россия стала главным направлением для угнанных канадских легковушек. Контрабандисты используют маршруты через ОАЭ, Грузию, Казахстан, Киргизию и Литву. В прошлом месяце из России в Канаду удалось вернуть шесть автомобилей, что ранее считалось вообще невозможным.

В беседе с НСН руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов рассказал, какие машины выбирают автоугонщики чаще всего.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:АвтомобилиКонтрабандаКанада

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