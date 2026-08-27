СМИ: Угнанные в Канаде авто вывозят в Россию в обход санкций
В Канаде участились случаи угонов автомобилей, которые затем нелегально вывозят в Россию. По данным The New York Times, это связано с высоким спросом на иномарки в РФ на фоне санкций.
Канада ввела полный запрет на экспорт легковых автомобилей в Россию в 2022 году. Однако спрос на внедорожники и пикапы сохранился, что привело к появлению преступных сетей. Угнанные машины прячут в морские контейнеры и отправляют в РФ транзитом через Ближний Восток, пишет издание.
По данным Интерпола, с февраля 2024 года по июль 2026 года в России обнаружили 4798 угнанных в Канаде автомобилей. Наибольшим спросом пользуются Dodge Ram, Toyota Tundra и Ford F-150. В полиции отмечают, что машины часто угоняют под заказ.
По данным Королевской канадской конной полиции, Россия стала главным направлением для угнанных канадских легковушек. Контрабандисты используют маршруты через ОАЭ, Грузию, Казахстан, Киргизию и Литву. В прошлом месяце из России в Канаду удалось вернуть шесть автомобилей, что ранее считалось вообще невозможным.
В беседе с НСН руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов рассказал, какие машины выбирают автоугонщики чаще всего.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Две женщины умерли после падения БПЛА на автобус в Севастополе
- СМИ: Угнанные в Канаде авто вывозят в Россию в обход санкций
- «Отпустили пружину»: Экономист «обрадовал» россиян курсом евро в 200 рублей
- ЦБ выявил рост схем мошенничества с кредитами под залог квартир
- МИД: Зеленский и его клика ударами по ЗАЭС провоцируют катастрофу
- OpenAI, Google и еще 100 компаний предупредили об угрозах ИИ
- Политолог оценил роль Ватикана в переговорах по Украине
- Нарколог предупредил об опасности алкоголя в качестве снотворного
- СМИ: В Москве Mercedes влетел на тротуар и сбил четырех человек
- Число пропавших в Непале после наводнения превысило тысячу человек