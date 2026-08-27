Две женщины умерли после падения БПЛА на автобус в Севастополе
Две женщины, пострадавшие при падении обломков беспилотника на автобус в Севастополе, скончались в реанимации. Число погибших увеличилось до четырех, сообщил губернатор Михаил Развожаев, передает RT.
Глава города написал в Telegram, что сегодня, 27 августа, в реанимации умерли две жительницы Севастополя.
Шесть пострадавших переведены в ожоговый центр Симферопольской больницы скорой помощи. В пятой горбольнице остается 16-летний подросток, его состояние стабильное.
Обломки сбитого дрона упали на рейсовый автобус № 98 22 августа в районе 5-го километра Севастополя. Автобус загорелся, тогда погибли два человека, еще десять получили травмы, включая подростка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным губернатора, беспилотник был начинен поражающими элементами.
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