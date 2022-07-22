«Пока не перешли грань»: В Госдуме рассказали об условиях признания Приднестровья

У России может появиться общая граница с Приднестровьем, а его признание зависит от действий Молдавии, сказал в эфире в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Ранее глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что регион намерен добиваться независимости с последующим присоединением к России.