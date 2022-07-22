«Пока не перешли грань»: В Госдуме рассказали об условиях признания Приднестровья

Россия не хочет обострения ситуации вокруг Приднестровья и на сегодняшний день должна осторожно подходить к его признанию, сказал в эфире НСН Константин Затулин.

У России может появиться общая граница с Приднестровьем, а его признание зависит от действий Молдавии, сказал в эфире в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Ранее глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что регион намерен добиваться независимости с последующим присоединением к России.

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«У нас пока нет границы с регионом, но в каких направлениях будет развиваться спецоперация, это вопрос нашего военно-политического руководства и нельзя исключать, что у нас возникнет общая граница с Приднестровьем. На данный момент ее нет, как не было все эти годы, что откладывало в долгий ящик многочисленные обращения Приднестровья, итоги референдумов в пользу присоединения к России. В связи с наращиванием давления на Приднестровье со стороны Молдовы и Украины, на фоне все углубляющегося флирта Молдовы и лично президента Санду с Евросоюзом и НАТО руководство ПМР было вынуждено напомнить о принципиальной позиции его жителей», - сказал Затулин.

По его словам, Россия не хочет накалять ситуацию вокруг Приднестровья, но в случае военной агрессии со стороны Молдавии может быть поднят вопрос о признании независимости ПМР.

«Мы не хотели бы сейчас никакого обострения вокруг Приднестровья. В наших планах на сегодняшний день в интересах сохранения мира на берегах Днестра не входило и не входит по сей день использование небольшой группы наших войск в Приднестровье, которая выполняет миротворческие и охранные функции, в спецоперации на Украине. Это на данный момент. Если ситуация будет обостряться, и не спровоцированно со стороны Приднестровья перейдет к военным действиям, здесь ничего нельзя гарантировать, в том числе и в отношении признания Приднестровья», - сказал парламентарий.

Затулин подчеркнул, что на сегодняшний день к вопросу признания Приднестровья надо подходить осторожно.

«Пока они не перешли грань, связанную с возобновлением военных действий, мы должны подходить к этому осторожно. Пока мы, в свою очередь, не можем обеспечить непосредственную поддержку Тирасполя в условиях спецоперации, не вышли на границы Приднестровья, наша позиция должна быть осторожной. Что будет завтра, зависит не только от нас, но и от руководства Молдовы, и от Украины тоже. При обострении ситуации мы должны оказать всемерную помощь Приднестровью, потому что проживающие там граждане РФ должны быть менее всего подвергнуты риску, также, как и граждане РФ, проживающие в ДНР и ЛНР», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
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При этом он напомнил, что в Приднестровье проживает «под 200 тысяч» граждан России.

В конце апреля зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий говорил НСН, что России необходим «жизненно важный коридор к Приднестровью» для обеспечения безопасности живущих там граждан РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Константин ЗатулинГосдумаПриднестровье
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