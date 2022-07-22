В МИД Приднестровья рассказали о намерении присоединиться к России

Непризнанная Приднестровская Молдавская республика намерена добиться своей независимости и в дальнейшем присоединиться к России. Об этом заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

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«Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации», — приводит слова министра РИА Новости.

Игнатьев подчеркнул, что независимость ПМР является безусловным приоритетом ее руководства, пишет Газета.ру.

Кроме того, глава МИД указал, что относительно необходимости признания республики сформулированы международно-правовые аргументы, и вряд ли они могут быть оспорены, пишет Ura.ru. Как отметил Игнатьев, власти Приднестровья будут действовать «прагматично и честно» и не намерены принимать никаких решений в ущерб полумиллионному населению.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПриднестровье
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