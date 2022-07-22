В МИД Приднестровья рассказали о намерении присоединиться к России

«Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации», — приводит слова министра РИА Новости.

Игнатьев подчеркнул, что независимость ПМР является безусловным приоритетом ее руководства, пишет Газета.ру.

Кроме того, глава МИД указал, что относительно необходимости признания республики сформулированы международно-правовые аргументы, и вряд ли они могут быть оспорены, пишет Ura.ru. Как отметил Игнатьев, власти Приднестровья будут действовать «прагматично и честно» и не намерены принимать никаких решений в ущерб полумиллионному населению.

