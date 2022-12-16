«Пока можем выдержать»: Сербия объяснила отказ от введения санкций против России
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна не имеет обязательств перед Россией, но и поддержку в трудные времена со стороны Москвы не забывает.
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна не имеет обязательств перед Россией, но не будет вводить санкции, пока ее жизненные интересы не будут под угрозой.
«У нас нет обязательств перед Россией. Россия ввела санкции в 1992 году, вооружала Хорватию, помогла независимости Черногории. У меня свои моральные обязательства, пока мы можем выдержать, пока наши жизненные или экзистенциальные интересы не будут под угрозой (мы не введем санкции против РФ, прим. НСН)», - заявил президент.
Он также отметил, что все ждали введения санкций сразу же после выборов в апреле, но этого не произошло. Несмотря на это, по словам политика, внешнее давление на Белград с целью подтолкнуть страну поддержать ограничительные меры Запада против России не ослабевает.
Ранее Европарламент потребовал от Сербии ввести санкции против России, а также рекомендовал стране признать независимость Косова ради вступления в Евросоюз.
В этом месяце конфликт между Сербией и Косово обострился на фоне заявления Белграда об оккупации районов проживания сербов в Косово и Метохии. В город Косовска-Митровица въехали более 300 полицейских на бронетехнике, сербская сторона подчеркнула, что в соответствии с соглашениями на вход силовых структур необходимо согласие муниципалитетов, которое получено не было. Вучич отмечал, что Приштина намерена покончить с «сербской проблемой» с помощью политики террора.
На этом фоне Вучич назвал воскресенье, 11 декабря, наиболее тяжелым днем для него на посту главы государства.
Россия может оказать помощь Сербии в сопротивлении силам НАТО, однако для этого нужен официальный запрос со стороны Белграда, сказал тогда в эфире НСН заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«В самой же Сербии настроения пророссийские, население не готово признать Косово как отдельно существующее государство. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что будет уважать волю сербского народа», — подчеркнул он.
Со своей стороны, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа допустил вхождениие Сербии в состав России.
«Я не знаю, насколько это реально, потому что здесь решение не Вучича, а народа», - отметил депутат.
Сразу после начала специальной военной операции России на Украине Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ.
«Сербия - единственная страна, которая не ввела санкции против России, пусть вам не лгут, что есть кто-то еще, больше никого нет», - говорил президент.
Сербский лидер неоднократно подчеркивал, что не считает санкции решением проблемы. Кроме того, по его словам, Сербия «не хочет идти против» тех, кто ранее поддерживал ее.
«Мы не проводим политику санкций по отношению к тем, кто нас защитил в 2015 году и кто нам помогал по вопросу сохранения территориальной целостности нашей страны», — заявил президент.
При этом в октябре Сербия оказалась в числе стран, которые поддержали резолюцию ООН против референдумов о вхождении в России четырех регионов.
В начале ноября Германия призывала Сербию сделать выбор между Евросоюзом и Россией. Многие эксперты и специалисты отмечали, что Сербия не откажется от Евросоюза ради России. Доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» указывал, что Россия не может предложить взамен альтернативное серьезное международное объединение.
«Выбора между Европой и "ничем" тут нет, поскольку Россия ничего убедительного и интересного Сербии не предлагает. Россия не может предложить альтернативное серьезное международное объединение по примеру Евросоюза. Колебание общественного мнения присутствует, но позиция Вучича, по меньшей мере, двояка в отношении антироссийских санкций», - говорил Колосков.
Сербия подала заявку на вступление в ЕС 22 сентября 2009 года. В 2012 году страна получила официальный статус кандидата на вступление. В свою очередь Косово все еще не имеет статус официального кандидата, но недавно власти подали заявку о вступлении. На сегодняшний день независимость Косова признают около 100 членов ООН, включая США, Великобританию, Японию, а также 22 из 27 стран ЕС. Россия не входит в число этих государств.
В 2015 году Москва заблокировала в Совете безопасности ООН проект предложенный Великобританией в соавторстве с США резолюции по Сребренице. Лондон и Вашингтон предлагали признать события 1995 года в Сребренице геноцидом. В самой Боснии и Герцеговине нет консенсуса по этому вопросу, заявил тогда постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.
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