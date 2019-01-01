О моряках и Донбассе. Путин и Зеленский впервые поговорили
Эксперты НСН обсуждают первый диалог президентов России и Украины и отвечают на вопрос, какой цели добивается Зеленский.
Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский обсудили возможность продолжения контактов в «нормандском формате». Об этом лидеры двух стран поговорили в ходе первого телефонного разговора, который состоялся накануне. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, беседа состоялась по инициативе украинской стороны.
По словам Пескова, в её ходе был затронут вопрос урегулирования ситуации в Донбассе. В Киеве же отметили, что ключевым вопросом телефонной беседы стало освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Состоявшаяся беседа стала первым контактом глав двух государств с того момента, как Владимир Зеленский стал президентом Украины.
8 июля Зеленский обратился к Владимиру Путину с предложением провести переговоры. Он подчеркнул, что Киев не меняет и не отказывается ни от каких дипломатических форматов и встреча может состояться при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и французского лидера Эммануэля Макрона.
В Кремле отметили, что готовы к сотрудничеству по Донбассу в любом формате, он Россия пока не готова дать ответ. Некую «прохладность» Москвы в этом вопросе экс-советник управления президента России, российский политолог Олег Матвейчев объяснил НСН тем, что Кремль видит, вероятно, главную цель Зеленского. А это обычный пиар, а не желание разрешить часть вопросов.
«Зеленский несколько раз заявил о том, что первое, что он будет требовать у Путина – это какие-то там компенсации по Донбассу. Если встречаться за этим, то у нас президент занятый человек, у него много времени уходит на другие дела действительно важные и серьезные, в которых действительно возможен прогресс в решениях. Мы уже и с Порошенко всего этого уже наслушались, всех этих обещаний, форматов и так далее. Сейчас чтобы садиться заново в ту же самую абсолютно лодку, мы не видим никакой переконфигурации внешней политики, равно как и экономики на Украине. Зеленский пусть содержание предложит», - сообщил он.
Также Владимир Зеленский озвучил условия для возобновления переговоров в «нормандском формате». Первым пунктом станет освобождение пленных и украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе. Следующее условие - прекращение огня, разведение войск и строительство моста в Станице Луганской. В эфире НСН советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник заявил, что после неоднократного отказа украинской стороны выполнять договоренности, достигнутые в «нормандском формате», делать такие заявления некорректно.
«Даже год назад были достигнуты договоренности о необходимости разведения сил и средств и о введении режима прекращения огня. Украинская сторона не выполнила ни одного из пунктов договоренностей, которые достигались в “нормандском формате”. Невыполнение обязательств украинской стороной или попытка их пересмотра не являются основанием, а точнее являются главным противоречием для проведения заседания в нормандском формате. Поэтому, на мой взгляд, эти заявления сделаны достаточно некорректно», — сказал он.
Напомним, что Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам в расширенном формате, но после окончательного формирования украинского правительства и проведения выборов в Раду.
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