О моряках и Донбассе. Путин и Зеленский впервые поговорили

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский обсудили возможность продолжения контактов в «нормандском формате». Об этом лидеры двух стран поговорили в ходе первого телефонного разговора, который состоялся накануне. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

По словам Пескова, в её ходе был затронут вопрос урегулирования ситуации в Донбассе. В Киеве же отметили, что ключевым вопросом телефонной беседы стало освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Состоявшаяся беседа стала первым контактом глав двух государств с того момента, как Владимир Зеленский стал президентом Украины.

8 июля Зеленский обратился к Владимиру Путину с предложением провести переговоры. Он подчеркнул, что Киев не меняет и не отказывается ни от каких дипломатических форматов и встреча может состояться при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и французского лидера Эммануэля Макрона.

В Кремле отметили, что готовы к сотрудничеству по Донбассу в любом формате, он Россия пока не готова дать ответ. Некую «прохладность» Москвы в этом вопросе экс-советник управления президента России, российский политолог Олег Матвейчев объяснил НСН тем, что Кремль видит, вероятно, главную цель Зеленского. А это обычный пиар, а не желание разрешить часть вопросов.