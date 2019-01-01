Зеленского уличили в желании попиариться за счет Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию ситуации на Украине будет рассмотрено. Однако он отметил, что пока Россия не готова дать ответ. По словам Пескова, Зеленский предложил абсолютно новый формат переговоров. Пресс-секретарь уточнил, что для начала необходимо понять, есть ли перспективы у такой встречи, а также разобраться, какой формат предлагается. Ранее 8 июля Зеленский обратился к Владимиру Путину с предложением провести переговоры. Он подчеркнул, что Киев не меняет и не отказывается ни от каких дипломатических форматов. По словам украинского лидера, встреча может состояться при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и французского лидера Эммануэля Макрона.

Экс-советник управления президента России, российский политолог Олег Матвейчев объяснил в беседе с НСН, почему Кремль воспринял предложение президента Украины без особого энтузиазма. По его словам, главной целью Зеленского вполне может оказаться не желание разрешить часть вопросов, а обычный пиар.

«На всех уровнях ведутся разные переговоры по разным темам. Переговоры об обмене пленными ведутся между военными и группировками. Если мы говорим про нефтегазовые переговоры, то идет разговор между “Газпромом” и “Нафтогазом”. Дипломатические ведомства наши тоже контактируют. Во всех этих точках мы видим непреклонную позицию Украины фактически по всему периметру отношений. Мы вообще не понимаем предмет этих переговоров в таком случае. Если Зеленский хочет использовать Путина и ряд других президентов для самопиара, что дескать “Вот, какой я крутой. Я встречаюсь, я разговариваю и даже могу на соседних креслах посидеть” и представить все это на внутреннем украинском рынке как дипломатическую победу, то это нужно только ему. Но совершенно непонятно, зачем это нужно другим. Нам не посылают никаких сигналов о том, что возможен какой-то прогресс по переговорам хоть в какой-то части», - пояснил он.

Кроме того, политолог отметил, что встреча и вовсе может оказаться бесполезной и не решить никаких вопросов. Он отметил, что для успешности переговоров стоит предлагать не новый формат беседы, а подумать над ее содержанием.

«Зеленский несколько раз заявил о том, что первое, что он будет требовать у Путина – это какие-то там компенсации по Донбассу.Если встречаться за этим, то у нас президент занятый человек, у него много времени уходит на другие дела действительно важные и серьезные, в которых действительно возможен прогресс в решениях. Мы уже и с Порошенко всего этого уже наслушались, всех этих обещаний, форматов и так далее. Сейчас чтобы садиться заново в ту же самую абсолютно лодку, мы не видим никакой переконфигурации внешней политики равно как и экономики на Украине. Ничего не изменилось. Поэтому, если нет изменений, если нет сигналов об этих изменениях, то, соответственно, и с нашей стороны не будет никаких изменений. Пусть ищут методы, подходы, думают. При чем здесь формат? Это всего лишь форма. Он пусть содержание предложит», - сообщил он.