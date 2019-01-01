В ЛНР развенчали условия Зеленского для возврата к «нормандскому формату»
Советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах в эфире НСН заявил, что Украина не может выставлять условия возвращения к переговорам, которым раньше мешала.
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия для возобновления переговоров в «нормандском формате». Во время встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном украинский лидер заявил, что первым пунктом станет освобождение пленных и украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе. Далее, по словам Зеленского, должно последовать прекращение огня, разведение войск и строительство моста в Станице Луганской. Украинский президент уверен, что это несложные шаги, которые можно выполнить в ближайшее время, а затем вернуться к решению более серьезного конфликта.
В эфире НСН советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник заявил, что после неоднократного отказа украинской стороны выполнять договоренности, достигнутые в «нормандском формате», делать такие заявления некорректно (слушайте аудио).
«Даже год назад были достигнуты договоренности о необходимости разведения сил и средств и о введении режима прекращения огня. Украинская сторона не выполнила ни одного из пунктов договоренностей, которые достигались в “нормандском формате”. Невыполнение обязательств украинской стороной или попытка их пересмотра не являются основанием, а точнее являются главным противоречием для проведения заседания в нормандском формате. Поэтому, на мой взгляд, эти заявления сделаны достаточно некорректно», — сказал он.
Родион Мирошник добавил, что не все перечисленные президентом Зеленским шаги касаются переговоров в «нормандском формате».
«Целый ряд моментов, на которые указал Зеленский, не относятся к “нормандскому формату”, в частности, освобождение тех же моряков после Керченской авантюры. А то, что касалось обмена пленных и режима прекращения огня, то, по крайней мере, Республики в минском формате это поднимают постоянно и это является ключевым требованием, которое записано и в Минских соглашениях, и является постоянным требованием как нормандского, так и минского формата. Поэтому в данном случае это односторонние действия Украины, которые она должно пенять только на себя, если они не выполняются», — резюмировал собеседник НСН.
Напомним, в июне 2014 года на переговорах по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе, лидерами России, Франции, Украины и Германии был сформирован «нормандский формат». В феврале 2015 года лидеры четырёх государств приняли Комплекс мер по выполнению Минских соглашений с целью деэскалации вооружённого конфликта на востоке Украины.
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