В ЛНР развенчали условия Зеленского для возврата к «нормандскому формату»

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия для возобновления переговоров в «нормандском формате». Во время встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном украинский лидер заявил, что первым пунктом станет освобождение пленных и украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе. Далее, по словам Зеленского, должно последовать прекращение огня, разведение войск и строительство моста в Станице Луганской. Украинский президент уверен, что это несложные шаги, которые можно выполнить в ближайшее время, а затем вернуться к решению более серьезного конфликта.

В эфире НСН советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник заявил, что после неоднократного отказа украинской стороны выполнять договоренности, достигнутые в «нормандском формате», делать такие заявления некорректно (слушайте аудио).

«Даже год назад были достигнуты договоренности о необходимости разведения сил и средств и о введении режима прекращения огня. Украинская сторона не выполнила ни одного из пунктов договоренностей, которые достигались в “нормандском формате”. Невыполнение обязательств украинской стороной или попытка их пересмотра не являются основанием, а точнее являются главным противоречием для проведения заседания в нормандском формате. Поэтому, на мой взгляд, эти заявления сделаны достаточно некорректно», — сказал он.