Интересно, но не сейчас. Путин откликнулся на предложение Зеленского о встрече
Владимир Путин прокомментировал идею президента Украины встретиться в Минске
Интересной идею президента Украины Владимира Зеленского о встрече в Минске счел Владимир Путин. Зеленский, напомним, предложил провести в Минске переговоры с участием представителей России, Украины, Германии, Франции, Великобритании и США. Сегодня эту инициативу прокомментировал глава российского государства. По словам Владимира Путина, о такой встрече можно будет говорить уже после выборов в Верховную раду и окончательного формирования украинского правительства. Неплохо было бы и узнать мнение на этот счет других упомянутых в приглашении сторон, - заметил Путин.
«Во-первых, этот нoрмандский формат и встречи на высшем уровне должны быть хорошо пoдготовлены, это очевидная вещь. Во-вторых, более или менее о чем-то можнo будет говорить после окончательного формирования нoвого правительства Украины и проведения выбoров в парламент страны. В-третьих, я не знаю, как реагируют другие участники предложенного фoрмата. Тереза Мэй, например, вскоре прекращает работу на этом посту. Она в каком качестве приглашается на эту встречу? Она вообще согласна или нет? Не понятно. Американская администрация как реагирует? Мы не знаем. Как реагируют Германия, Франция? Это все вопросы, которые подлежат проработке. Мы никогда не отказывались от контактов, если они идут на пользу. И это тоже может быть интересным».
К вечеру четверга стало известно, что Владимир Путин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал, что инициатива Зеленского вызывает целый ряд вопросов. Не ясно, в частности, как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не представителей Великобритании и США. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что российская сторона готова рассмотреть конкретные предложения, которые не будут подменять минские договоренности и утвердившую их резолюцию СБ ООН. Кроме того, он указывал на важность прямых переговоров между сторонами этого конфликта — между Киевом и представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Между тем, еще совсем недавно Зеленский заявлял об отсутствии намерений вести прямые переговоры с Донецком и Луганском. Как неоднократно отмечали в Москве, пока из заявлений действующего президента Украины невозможно составить представление о его позиции по таким принципиальным вопросам, как отношения с Россией и урегулирование на юго-востоке. И пока такая позиция не будет прояснена, говорить о встрече в верхах явно преждевременно. С Терезой Мэй или без нее…
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