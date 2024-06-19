В МИД РФ заявили, что Украина никогда не вступит в НАТО
Украина никогда не станет частью Североатлантического альянса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы Министерства иностранных дел России Сергея Рябкова.
Так он отреагировал на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что условием вступления Киева в Альянс является победа в конфликте с РФ.
По словам дипломата, спусковым крючком кризиса стало решение 2008 года, когда лидеры НАТО записали на высшем уровне, что Украина станет членом НАТО.
Также Рябков заявил о возможности внесения дополнений в ядерную доктрину страны из-за угроз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru