В МИД РФ заявили, что Украина никогда не вступит в НАТО

Так он отреагировал на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что условием вступления Киева в Альянс является победа в конфликте с РФ.

По словам дипломата, спусковым крючком кризиса стало решение 2008 года, когда лидеры НАТО записали на высшем уровне, что Украина станет членом НАТО.

Также Рябков заявил о возможности внесения дополнений в ядерную доктрину страны из-за угроз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

