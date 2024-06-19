В МИД РФ заявили, что Украина никогда не вступит в НАТО

Украина никогда не станет частью Североатлантического альянса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы Министерства иностранных дел России Сергея Рябкова.

Зеленский: Украина вступит в НАТО после победы над Россией

Так он отреагировал на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что условием вступления Киева в Альянс является победа в конфликте с РФ.

По словам дипломата, спусковым крючком кризиса стало решение 2008 года, когда лидеры НАТО записали на высшем уровне, что Украина станет членом НАТО.

Также Рябков заявил о возможности внесения дополнений в ядерную доктрину страны из-за угроз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATO
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