СМИ: Окружение Трампа считает, что Зеленскому следует покинуть Украину
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует немедленно покинуть страну, считают в окружении американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет New York Post.
По данным издания, у Зеленского немного сторонников в окружении президента США, если они вообще есть.
Как отметил неназванный источник, украинскому президенту стоит немедленно выехать во Францию. Отъезд станет «лучшим вариантом для Зеленского и мира».
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп «очень недоволен поведением Зеленского», пишет Ura.ru. По словам главы Госдепартамента, некоторые публичные заявления украинского президента вызывают раздражение в Вашингтоне.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru