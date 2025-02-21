СМИ: Окружение Трампа считает, что Зеленскому следует покинуть Украину

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует немедленно покинуть страну, считают в окружении американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет New York Post.

По данным издания, у Зеленского немного сторонников в окружении президента США, если они вообще есть.

Как отметил неназванный источник, украинскому президенту стоит немедленно выехать во Францию. Отъезд станет «лучшим вариантом для Зеленского и мира».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп «очень недоволен поведением Зеленского», пишет Ura.ru. По словам главы Госдепартамента, некоторые публичные заявления украинского президента вызывают раздражение в Вашингтоне.

