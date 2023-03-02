«Феномен рынка»: Криптовалюту назвали лучшим способом трансграничных платежей
Никакой «смерти» крипторынка не будет, вопрос лишь в том, насколько человек умеет управлять активами, чтобы их не потерять, отметил в эфире НСН Дмитрий Голубовский.
Криптовалюта является лучшим способом трансграничных платежей, особенно для России в условиях санкций, однако делать ее платежным средством внутри страны не стоит, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в интервью НСН.
Накануне глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков посоветовал россиянам с криптовалютой «уходить побыстрее в нормальные фиатные деньги». По его словам, в России криптовалютами оперируют миллионы участников рынка, но крипта ненадежна. В интервью «Парламентской газете» он также указал, что «жесткого запрета криптовалют не предполагается», однако вопрос будет урегулирован. Дмитрий Голубовский отметил, что есть децентрализованные биржи криптовалют, которые не могут рухнуть.
«Говорить о том, чтобы люди уходили из криптовалюты – это примерно то же самое, что говорить: продавайте американские акции. Биржи не имеют никакого отношения к криптовалюте, это инфраструктура, где криптовалюта может даже не храниться как таковая в отдельных холодных кошельках. Если биржа рушится, то рушится биржа, а не рынок криптовалюты. Есть децентрализованные биржи, которые не могут рухнуть в принципе. Если вы ими пользуетесь, вы грамотный человек, то вам ничего не угрожает. Криптовалюта – это лучший способ трансграничных платежей. Поэтому, если вы куда-то собрались путешествовать, иметь флешку с биткоином гораздо лучше, чем иметь счет в банке», - сказал Голубовский.
Он отметил, что никакой «смерти» крипторынка ждать не стоит. По словам Голубовского, вопрос лишь в том, насколько человек умеет управлять активами, чтобы их не потерять.
«Ничего с криптовалютой не будет, это уже устоявшийся феномен рынка. Он всегда был достаточно волатильный, биткоин совершенно спокойно может менять свою стоимость в два раза в течение пары лет. Если посмотреть на обычные валюты, то доллар тоже за пять лет изменился в полтора раза. Рубль за десять лет упал больше, чем вдвое. Это вопрос умения управления активами. Никакой смерти крипторынка я не жду», - указал собеседник НСН.
Кроме того, эксперт объяснил, почему российские власти не хотят делать криптовалюту средством платежа. Так, если криптовалюта станет средством платежа, то компаниям будет легче уходить от налогов, также будет труднее отследить, добросовестен ли тот или иной экономический агент, подчеркнул Голубовский.
«Почему они (власти - ред. НСН) не хотят пускать это как платежное средство внутри страны – понятно и абсолютно правильно. С точки зрения регулирования и отслеживания добрососвестности всяких экономических агентов, чтобы меньше уходили от налогов… Криптовалюту лучше внутри экономики платежным средством не делать. В этом нет необходимости, у нас вполне развиты платежные системы и транзакционные издержки низкие», - резюмировал Голубовский.
Ранее, 10 февраля, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не менял позицию по криптовалютам и по-прежнему против их использования на внутреннем рынке. Однако, по ее словам, регулятор готов допустить использование криптовалюты для экспортных расчетов, сообщает НСН.
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