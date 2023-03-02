«Феномен рынка»: Криптовалюту назвали лучшим способом трансграничных платежей

Накануне глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков посоветовал россиянам с криптовалютой «уходить побыстрее в нормальные фиатные деньги». По его словам, в России криптовалютами оперируют миллионы участников рынка, но крипта ненадежна. В интервью «Парламентской газете» он также указал, что «жесткого запрета криптовалют не предполагается», однако вопрос будет урегулирован. Дмитрий Голубовский отметил, что есть децентрализованные биржи криптовалют, которые не могут рухнуть.

«Говорить о том, чтобы люди уходили из криптовалюты – это примерно то же самое, что говорить: продавайте американские акции. Биржи не имеют никакого отношения к криптовалюте, это инфраструктура, где криптовалюта может даже не храниться как таковая в отдельных холодных кошельках. Если биржа рушится, то рушится биржа, а не рынок криптовалюты. Есть децентрализованные биржи, которые не могут рухнуть в принципе. Если вы ими пользуетесь, вы грамотный человек, то вам ничего не угрожает. Криптовалюта – это лучший способ трансграничных платежей. Поэтому, если вы куда-то собрались путешествовать, иметь флешку с биткоином гораздо лучше, чем иметь счет в банке», - сказал Голубовский.

Он отметил, что никакой «смерти» крипторынка ждать не стоит. По словам Голубовского, вопрос лишь в том, насколько человек умеет управлять активами, чтобы их не потерять.

«Ничего с криптовалютой не будет, это уже устоявшийся феномен рынка. Он всегда был достаточно волатильный, биткоин совершенно спокойно может менять свою стоимость в два раза в течение пары лет. Если посмотреть на обычные валюты, то доллар тоже за пять лет изменился в полтора раза. Рубль за десять лет упал больше, чем вдвое. Это вопрос умения управления активами. Никакой смерти крипторынка я не жду», - указал собеседник НСН.