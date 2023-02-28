«Потолок – не проблема»: Российская нефтяная отрасль справилась с ключевым вызовом

При этом Москве пришлось пойти на некоторые уступки в цене, перестраиваясь на другие рынки, заметил Пикин.

«Мы переориентировались на другие рынки, но это стоило определенного дисконта. Есть масса мнений по этому поводу, Bloomberg писал о дисконте в 50%, есть мнение, что дисконт не более пяти долларов за баррель. Рынок непрозрачный, сказать сложно. Мы вызовы преодолели, дальше просто идет отшлифовка логистики, схем, которые используются», - добавил собеседник НСН.

Азиатские потребители привыкли к скидкам на российскую нефть и используют «шантаж» на фоне закрытого европейского рынка, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с НСН.

