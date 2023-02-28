«Потолок – не проблема»: Российская нефтяная отрасль справилась с ключевым вызовом

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил НСН, что Россия вышла на прежний уровень добычи нефти, несмотря на «потерю» США и Евросоюза. 

России удалось сохранить физические объемы добычи нефти, несмотря на эмбарго со стороны США и Евросоюза, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН.

Российская нефтедобыча в феврале впервые вернулась к досанкционному уровню и может превысить показатель февраля 2022 года, сообщает «Коммерсантъ». По сравнению с январем добыча по итогам месяца может вырасти на 2%, до 1,5 миллиона тонн в сутки. Пикин отметил, что Россия справилась с ключевым вызовом в виде эмбарго.

«Ключевым моментом для отрасли были не потолки, а эмбарго – невозможность поставлять традиционным покупателям, сначала США, потом Евросоюз в конце года. Это было ключевым вызовом для отрасли, а потолок – это фантики. С этим вызовом мы справились в части сохранения физических объемов. Несмотря на радикальные прогнозы по сокращению добычи, мы вышли на прежний уровень», - рассказал он.
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При этом Москве пришлось пойти на некоторые уступки в цене, перестраиваясь на другие рынки, заметил Пикин.

«Мы переориентировались на другие рынки, но это стоило определенного дисконта. Есть масса мнений по этому поводу, Bloomberg писал о дисконте в 50%, есть мнение, что дисконт не более пяти долларов за баррель. Рынок непрозрачный, сказать сложно. Мы вызовы преодолели, дальше просто идет отшлифовка логистики, схем, которые используются», - добавил собеседник НСН.

Азиатские потребители привыкли к скидкам на российскую нефть и используют «шантаж» на фоне закрытого европейского рынка, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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