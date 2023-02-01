Избежать штрафов: Казахстан уличили в нежелании помогать России обходить санкции

Запад готовит новый пакет антироссийских санкций, в котором, вероятно, будут штрафы против стран, содействующих России в обходе ограничений, отметил в эфире НСН Борис Хейфец.

Казахстан заявил о возможном закрытии своего торгпредства в России для того, чтобы оградить себя от обвинений Запада в содействии обходу антироссийских санкций, заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец в разговоре с НСН.

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Накануне Минторг Казахстана вынес на публичное обсуждение на портале законопроектов постановление о закрытии торгового представительства республики в России. В основаниях для его принятия указано поручение премьер-министра Казахстана, однако его содержание не раскрывается. Борис Хейфец отметил, что такие действия говорят о страхе Казахстана перед западными странами.

«Казахстан не поддержал санкции против России, но в то же время усиливается многовекторность экономической политики Казахстана. Были заявления о том, что они не поддерживают обход санкций, а теперь надо иметь в виду, что готовится новый пакет санкций против России. Там будут предприняты ограничительные меры или даже штрафы против тех, кто помогает обходить санкции. Такое заявление свидетельствует и о том, что Казахстан хочет косвенно оградить себя от последствий того, что его могли бы обвинить в содействии обходу западных ограничений», - Хейфец.

Он также обратил внимание на то, что с 20 февраля в Казахстане вступают в силу изменения в правила допуска к международным грузоперевозкам, которые лишат компании-новички возможности «прописываться» в республике. По словам Хейфеца, это осложнит обход санкций, но ситуация для России не будет критичной.

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«Это осложнит обход. Но дело не в грузовиках, можно найти и другие: из Киргизии, Таджикистана, которые могли бы выполнять транзитные функции», - резюмировал Хейфец.

Ранее ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Максим Вилисов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Казахстан крайне боится вторичных санкций со стороны США и других западных стран, поэтому демонстративно пытается показать, что отстраняется от России.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:КазахстанРоссияСанкции
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