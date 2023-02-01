Избежать штрафов: Казахстан уличили в нежелании помогать России обходить санкции

Накануне Минторг Казахстана вынес на публичное обсуждение на портале законопроектов постановление о закрытии торгового представительства республики в России. В основаниях для его принятия указано поручение премьер-министра Казахстана, однако его содержание не раскрывается. Борис Хейфец отметил, что такие действия говорят о страхе Казахстана перед западными странами.

«Казахстан не поддержал санкции против России, но в то же время усиливается многовекторность экономической политики Казахстана. Были заявления о том, что они не поддерживают обход санкций, а теперь надо иметь в виду, что готовится новый пакет санкций против России. Там будут предприняты ограничительные меры или даже штрафы против тех, кто помогает обходить санкции. Такое заявление свидетельствует и о том, что Казахстан хочет косвенно оградить себя от последствий того, что его могли бы обвинить в содействии обходу западных ограничений», - Хейфец.

Он также обратил внимание на то, что с 20 февраля в Казахстане вступают в силу изменения в правила допуска к международным грузоперевозкам, которые лишат компании-новички возможности «прописываться» в республике. По словам Хейфеца, это осложнит обход санкций, но ситуация для России не будет критичной.