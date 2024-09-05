Главком ВСУ Сырский признал превосходство российской армии в вооружении
5 сентября 202423:37
Главком ВСУ после осмотра линии фронта признал, что краинская армия уступает российской по численности войск и вооружению. Об этом он сообщил в интервью CNN.
По его словам, у российской стороны наблюдается преимущество в авиации, ракетах, артиллерии, боеприпасах и военной технике.
Сырский подчеркнул, что мобилизация остается приоритетом для ВСУ, однако из-за напряженной ситуации на фронте новобранцев приходится готовить к бою в сжатые сроки.
По его словам, базовая подготовка мобилизованных занимает около месяца, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru