Главком ВСУ Сырский признал превосходство российской армии в вооружении

Главком ВСУ после осмотра линии фронта признал, что краинская армия уступает российской по численности войск и вооружению. Об этом он сообщил в интервью CNN.

По его словам, у российской стороны наблюдается преимущество в авиации, ракетах, артиллерии, боеприпасах и военной технике.

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Сырский подчеркнул, что мобилизация остается приоритетом для ВСУ, однако из-за напряженной ситуации на фронте новобранцев приходится готовить к бою в сжатые сроки.

По его словам, базовая подготовка мобилизованных занимает около месяца, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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