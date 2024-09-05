Главком ВСУ Сырский признал превосходство российской армии в вооружении

Главком ВСУ после осмотра линии фронта признал, что краинская армия уступает российской по численности войск и вооружению. Об этом он сообщил в интервью CNN.

По его словам, у российской стороны наблюдается преимущество в авиации, ракетах, артиллерии, боеприпасах и военной технике.