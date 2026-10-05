Глава РСПП Шохин стал уполномоченным по правам предпринимателей

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин стал уполномоченным по правам предпринимателей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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Также глава государства определил, что финансовое, материально-техническое, организационное, правовое и информационное обеспечение деятельности уполномоченного будет АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей».

Для размещения организациии правительству поручено до конца года обеспечить предоставление ей в безопасное пользование недвижимости в Москве.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Шохин сохранит должность главы РСПП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ПредпринимателиАлександр ШохинОмбудсменРСПП

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