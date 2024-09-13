США не стали комментировать слова Путина о роли НАТО в конфликте вокруг Украины
Пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер не стала уточнять, обеспокоены ли американские власти заявлением президента России Владимира Путина о том, что страны Североатлантического альянса решают, вовлекаться ли напрямую в конфликт вокруг Украины или нет, сообщает RT.
Я не стану вдаваться во внутренние обсуждения политических вопросов», — заявила она. Представитель белого дома указала, что Москва может прекратить конфликт в любой момент.
Жан-Пьер подчеркнула, что американские власти намерены обеспечить Украину всем необходимым для самозащиты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru