Блинкен назвал неизбежным вступление Украины в НАТО
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны НАТО выразили уверенность в неизбежности вступления Украины в альянс и подтвердили, что она уже находится на этом пути.
Блинкен подчеркнул, что для полноценного членства Украине необходимо провести ряд реформ, необходимых для соответствия стандартам НАТО.
Москва выступает против присоединения Украины к НАТО.
В июне президент Владимир Путин назвал отказ Украины от стремления вступить в альянс одним из условий для прекращения огня и начала переговоров, наряду с выводом украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Президент Украины Владимир Зеленский расценил это как ультиматум, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru