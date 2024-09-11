Блинкен назвал неизбежным вступление Украины в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны НАТО выразили уверенность в неизбежности вступления Украины в альянс и подтвердили, что она уже находится на этом пути.

Блинкен подчеркнул, что для полноценного членства Украине необходимо провести ряд реформ, необходимых для соответствия стандартам НАТО.

Блинкен заявил, что доложит Байдену об обсуждении дальнобойных ракет с Украиной

Москва выступает против присоединения Украины к НАТО.

В июне президент Владимир Путин назвал отказ Украины от стремления вступить в альянс одним из условий для прекращения огня и начала переговоров, наряду с выводом украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Президент Украины Владимир Зеленский расценил это как ультиматум, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:НАТОУкраинаСША

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