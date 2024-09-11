Блинкен назвал неизбежным вступление Украины в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны НАТО выразили уверенность в неизбежности вступления Украины в альянс и подтвердили, что она уже находится на этом пути.

Блинкен подчеркнул, что для полноценного членства Украине необходимо провести ряд реформ, необходимых для соответствия стандартам НАТО.