Теннисиста Медведева дисквалифицировали за попадание мячом в лицо болельщику
Российский теннисист Даниил Медведев был дисквалифицирован в полуфинале турнира ATP в Пекине (Китай). Об этом сообщает RT.
Инцидент произошёл во втором сете матча против Новака Джоковича. После подачи серба россиянин отмахнулся и мяч улетел на трибуну, попав в глаз одному из зрителей.
Рефери принял решение дисквалифицировать Медведева. На тот момент Джокович вёл со счётом 7:5, 5:3. В финале сербский теннисист встретится с Алексом де Минором (Австралия).
Ранее Медведев стал победителем турнира ATP-250 в Ханчжоу (Китай). В финале он обыграл соотечественника Андрея Рублёва со счётом 2:0 (7:5, 6:4), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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