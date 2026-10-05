Теннисиста Медведева дисквалифицировали за попадание мячом в лицо болельщику

Инцидент произошёл во втором сете матча против Новака Джоковича. После подачи серба россиянин отмахнулся и мяч улетел на трибуну, попав в глаз одному из зрителей.

Рефери принял решение дисквалифицировать Медведева. На тот момент Джокович вёл со счётом 7:5, 5:3. В финале сербский теннисист встретится с Алексом де Минором (Австралия).

Ранее Медведев стал победителем турнира ATP-250 в Ханчжоу (Китай). В финале он обыграл соотечественника Андрея Рублёва со счётом 2:0 (7:5, 6:4), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

