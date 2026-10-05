СМИ: Татьяну Тарасову снова госпитализировали

Собеседник агентства рассказал, что врачи пока не могут стабилизировать её состояние.

В начале сентября племянник Тарасовой рассказал, что она прошла плановое обследование в больнице. Затем 17 сентября появилась информация о повторной госпитализации специалиста, однако два дня спустя сама тренер сообщила о выписке.

Ранее народный артист России Евгений Стеблов подтвердил факт своей экстренной госпитализации и заверил, что в итоге всё благополучно разрешилось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».