СМИ: Татьяну Тарасову снова госпитализировали

Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову снова госпитализировали. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

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Собеседник агентства рассказал, что врачи пока не могут стабилизировать её состояние.

В начале сентября племянник Тарасовой рассказал, что она прошла плановое обследование в больнице. Затем 17 сентября появилась информация о повторной госпитализации специалиста, однако два дня спустя сама тренер сообщила о выписке.

Ранее народный артист России Евгений Стеблов подтвердил факт своей экстренной госпитализации и заверил, что в итоге всё благополучно разрешилось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:Фигурное КатаниеГоспитализацияТренерТатьяна Тарасова

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