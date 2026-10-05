СМИ: Татьяну Тарасову снова госпитализировали
Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову снова госпитализировали. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
Собеседник агентства рассказал, что врачи пока не могут стабилизировать её состояние.
В начале сентября племянник Тарасовой рассказал, что она прошла плановое обследование в больнице. Затем 17 сентября появилась информация о повторной госпитализации специалиста, однако два дня спустя сама тренер сообщила о выписке.
Ранее народный артист России Евгений Стеблов подтвердил факт своей экстренной госпитализации и заверил, что в итоге всё благополучно разрешилось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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