«Не анонсируем»: Песков о возможном уходе Набиуллиной из ЦБ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался говорить, чью кандидатуру президент Владимир Путин внесет на пост главы Центробанка. Об этом сообщает РИА Новости.



Внести кандидатуру должны на следующей неделе, однако Песков заявил, что Кремль никогда не анонсирует подобные решения.

«Никогда не анонсируем такое. Когда президент внесет, тогда и внесет», - отрезал Песков.

При этом еще в декабре 2021 года Песков сообщал, что Путин высоко оценивает работу Банка России под руководством Эльвиры Набиуллиной.

