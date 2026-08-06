Об этом он заявил в соцсети X. «Вместе с Украиной мы не поддадимся ни усталости, ни запугиванию», — написал глава государства.

Макрон отметил, что европейский союз и его партнеры продолжат усиливать давление на РФ, в том числе через новые санкции и увеличение военной поддержки Киева.

Президент Франции Эмманюэль Макрон своими заявлениями об усилении давления на Россию фактически приказывает киевскому режиму совершать теракты против мирного населения, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

