Поклонская заявила об отмене планов по её вступлению в должность посла РФ в Кабо-Верде
Экс-депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская заявила, что планы по её вступлению в должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Кабо-Верде отменены, сообщает ТАСС.
В интервью агентству она пояснила, что причиной стали личные обстоятельства, отметив при этом, хочет быть полезной России.
«Я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству», - заключила Поклонская.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом РФ в Кабо-Верде, сообщает RT.
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