Поклонская заявила об отмене планов по её вступлению в должность посла РФ в Кабо-Верде

В интервью агентству она пояснила, что причиной стали личные обстоятельства, отметив при этом, хочет быть полезной России.

«Я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству», - заключила Поклонская.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом РФ в Кабо-Верде, сообщает RT.

