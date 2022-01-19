Поклонская заявила об отмене планов по её вступлению в должность посла РФ в Кабо-Верде

Экс-депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская заявила, что планы по её вступлению в должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Кабо-Верде отменены, сообщает ТАСС.

Украинское бюро Интерпола отказалось объявить Поклонскую в розыск

В интервью агентству она пояснила, что причиной стали личные обстоятельства, отметив при этом, хочет быть полезной России.

«Я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству», - заключила Поклонская.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом РФ в Кабо-Верде, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:ПосолРоссийское ПосольствоНаталья Поклонская
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