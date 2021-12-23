«Гость» из Украины»: Поклонская заявила о попытке неизвестного проникнуть в ее дом в Крыму
Неизвестный попытался проникнуть в дом посла РФ в Кабо-Верде, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской. Об этом сообщила сама дипломат.
«Вы думаете, это сдача ГТО? На самом деле это незваный "гость" из Украины пробирается ко мне домой в Крыму. Причем в это время я с дочерью находилась в доме и успела закрыться внутри. Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребенком в доме», — написала Поклонская на своей странице в Instagram.
Правоохранители Крыма сообщили помощникам экс-прокурора, что по факту инцидента не обнаружили состава преступления.
«Моего "гостя" отправили обратно в Украину — наверное, за медалью, чтобы в следующий раз задержать уже награжденного», — добавила Поклонская.
Ранее стало известно, что украинское бюро Интерпола отказалось объявлять Поклонскую в международный розыск по делу о госизмене.
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