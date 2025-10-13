Школьники в России стали чаще страдать анорексией и булимией

Ими могут страдать до 4,5% учащихся, или каждый 20-й. Как заявила медицинский психолог Российской детской клинической больницы Минздрава России Анна Вандаева, симптомы этих серьезных психических расстройств нередко скрываются под видом увлечения здоровым образом жизни.

Расстройство пищевого поведения это не просто отказ от еды, а психическое заболевание, которое всё чаще проявляется у детей 11–13 лет. Сегодня анорексию принимают за стремление к ЗОЖ, а булимию — за гастрит. Подростки часто скрывают проблемы, а родители и педагоги могут считать их поведение проявлением дисциплины.

Эксперт призвала родителей не затягивать с обращением к врачу при подозрении на анорексию или булимию у ребенка. Прежде всего, необходима консультация детского психиатра, который подтвердит диагноз. Педиатр оценит общее состояние, а психолог или психотерапевт поможет с лечением.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава заявил НСН, что сегодня некоторые вузы и школы самостоятельно переходят на правильное питание, правительство готово поддержать эти проекты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

