В Алчевске после взрыва загорелся многоквартирный дом

По ее словам, это произошло после взрыва на улице Гмыри. В результате погибли два человека. Жильцы дома эвакуированы.

Причины произошедшего устанавливаются. Здание отключено от энерго- и ресурсоснабжения. 10 человек направлены в пункты временного размещения, остальные решили остановиться у родственников.

Ранее стало известно, что в ЛНР за три года восстановили почти 6 тысяч объектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

