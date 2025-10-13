В Алчевске после взрыва загорелся многоквартирный дом
В Алчевске Луганской Народной Республики загорелся многоквартирный дом, сообщила в Telegram глава городского округа Светлана Гребенькова.
По ее словам, это произошло после взрыва на улице Гмыри. В результате погибли два человека. Жильцы дома эвакуированы.
Причины произошедшего устанавливаются. Здание отключено от энерго- и ресурсоснабжения. 10 человек направлены в пункты временного размещения, остальные решили остановиться у родственников.
Ранее стало известно, что в ЛНР за три года восстановили почти 6 тысяч объектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
