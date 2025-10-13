В России растет доля проблемных кредитов на покупку квартир

Если с начала 2025 года этот показатель был менее 1%, то к сентябрю увеличился до 1,6%. Как заявили в Центробанке РФ, эта цифра могла быть и выше, если бы не жесткие меры регулятора.

При этом в ЦБ РФ признают высокие риски продажи жилья через механизм рассрочки, который стал активно использоваться в условиях высокой ключевой ставки. Регулятор отмечает, что такие сведения должны передаваться в бюро кредитных историй.

Первоначальный взнос по ипотеке в некоторых банках достиг 40%, заявил ранее НСН первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

