В России растет доля проблемных кредитов на покупку квартир
В России наблюдается рост доли ипотечных кредитов на жилье, по которым возникли проблемы с выплатами, сообщают «Известия».
Если с начала 2025 года этот показатель был менее 1%, то к сентябрю увеличился до 1,6%. Как заявили в Центробанке РФ, эта цифра могла быть и выше, если бы не жесткие меры регулятора.
При этом в ЦБ РФ признают высокие риски продажи жилья через механизм рассрочки, который стал активно использоваться в условиях высокой ключевой ставки. Регулятор отмечает, что такие сведения должны передаваться в бюро кредитных историй.
Первоначальный взнос по ипотеке в некоторых банках достиг 40%, заявил ранее НСН первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
