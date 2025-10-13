Россияне не могут привить детей от ветрянки из-за нехватки вакцин

С начала года на Ямале показатель увеличился на 67%, в Башкирии — более, чем вдвое. По словам экспертов, причина заключается в нехватки вакцины от этого заболевания. С 2023 года прививка от ветрянки исключена из Национального календаря, поскольку она не производится в стране. Регионы при желании должны покупать иностранную вакцину за свой счет.

Однако жители как минимум десяти субъектов жалуются, что не могут привить детей даже в платных клиниках. Среди них Татарстан, Свердловская, Воронежская, Кировская, Самарская и Челябинская области.

В конце 2023 года американская фармацевтическая компания MSD (Merck & Co.) отозвала регистрацию вакцины от ветряной оспы «Варивакс». Решение об отзыве регистрации приняли по заявлению владельца регистрационного удостоверения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

