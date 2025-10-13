В Чечне заявили о победе после отмены голосования по дизайну банкноты в 500 рублей

Он поддержал такое решение, посчитав, что голосование было необъективным. «Я поздравляю всех нас с победой!», — написал Дудаев. Он отметил, что пока главой Чечни является Рамзан Кадыров, «несправедливость по отношению к чеченскому народу не проходит».

Ранее власти Чеченской Республики обвинили Центробанк в нечистоплотном проведении голосования за дизайн новой банкноты в 500 рублей и призвали не менять изначально объявленные условия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

