В Чечне заявили о победе после отмены голосования по дизайну банкноты в 500 рублей

Министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев прокомментировал в Telegram отмену Центробанком России голосования за дизайн 500-рублевой купюры.

В Чечне обвинили ЦБ в нечистоплотном голосовании за дизайн новой купюры

Он поддержал такое решение, посчитав, что голосование было необъективным. «Я поздравляю всех нас с победой!», — написал Дудаев. Он отметил, что пока главой Чечни является Рамзан Кадыров, «несправедливость по отношению к чеченскому народу не проходит».

Ранее власти Чеченской Республики обвинили Центробанк в нечистоплотном проведении голосования за дизайн новой банкноты в 500 рублей и призвали не менять изначально объявленные условия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
