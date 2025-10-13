На нефтебазе в Феодосии начался пожар после атаки дронов ВСУ

Украинский беспилотник ударил по нефтебазе в Феодосии. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В результате атаки произошло возгорание. Никто не пострадал.

«Предварительно силами ПВО сбито более 20 беспилотников», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Ранее пожар произошел на нефтебазе в Адлерском районе Краснодарского края после атаки БПЛА, он затронул два резервуара и распространился на площади 362 квадратных метра, напоминает Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
