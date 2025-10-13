СМИ: Кэти Перри встречается с бывшим премьером Канады Джастином Трюдо

Слух о романе между американской исполнительницей Кэти Перри и бывшим премьером Канады подтвердился, сообщают «Известия».

Daily Mail обнародовала кадры певицы в объятиях политика. Пара наслаждалась отдыхом на борту 24-метровой яхты Перри. До этого исполнительницу и Трюдо застали за романтическим ужином в ресторане. Тогда пара не подтвердила слухи о романе.

Минувшим летом Орландо Блум и Кэти Перри официально расстались, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Charles Sykes / AP
