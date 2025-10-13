Находящийся под арестом генерал Кузнецов обратился к Путину
Экс-начальник управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов обратился с письмом к главе государства Владимиру Путину, сообщают «Ведомости».
Он называет себя «невиновным, добросовестным, честным человеком». Обратиться к президенту бывший военный кадровик решил после заявленного к нему Генпрокуратурой антикоррупционного иска на 0,5 млрд рублей. Обвиняемый указал, что надзорный орган подал иск, не дожидаясь приговора по уголовному делу.
Кузнецов отмечает, что сумма выплаченных ему денежных средств начиная с 2010 года полностью перекрывает стоимость имущества и количество денег, которые хотят у него изъять. По данным издания, имущество, найденное у Кузнецова (на 504,8 млн руб.), более чем в пять раз превышает официальный доход его и супруги в 2010–2024 годах.
Ранее СК увеличил сумму вменяемой взятки генералу Кузнецову до 80 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
