Контролировать количество банковских карт россиян начнут с декабря

Тогда же должен заработать сервис, с помощью которого можно проверить, где и в каком банке открыт «пластик». Решено ограничить количество карт 20 во всех банках и пятью в одном.

Как ожидается, инициатива поможет властям в борьбе с мошенниками, которые выводят средства с помощью дропперов — клиентов банков, предоставляющих злоумышленникам свои карты.

Ранее сообщалось, что россиянам запретят заводить более десяти банковских карт, однако этот порог был повышен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

