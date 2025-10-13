Контролировать количество банковских карт россиян начнут с декабря
В России ограничения по количеству банковских карт на человека может заработать с декабря, сообщают «Известия».
Тогда же должен заработать сервис, с помощью которого можно проверить, где и в каком банке открыт «пластик». Решено ограничить количество карт 20 во всех банках и пятью в одном.
Как ожидается, инициатива поможет властям в борьбе с мошенниками, которые выводят средства с помощью дропперов — клиентов банков, предоставляющих злоумышленникам свои карты.
Ранее сообщалось, что россиянам запретят заводить более десяти банковских карт, однако этот порог был повышен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
