«Победа закона»: В Европе оценили отказ от конфискации российских активов
Отказ Евросоюза от воровства российских денег подтвердил верховенство права над политиков, заявил НСН Александр Рар.
Европа оставила возможность для диалога с Россией, когда решила поступить в рамках права и отказалась конфисковать замороженные активы России. Однако некоторые политики все равно добились своей главной цели — финансировать Украину, рассказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.
Евросоюз отказался использовать замороженные средства России для финансирования Украины. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отметил, что это означает, что возобладала рациональность. Европейские СМИ уже называют решение его «грандиозной победой» и сокрушительным поражением канцлера Германии Фридриха Мерца. Рар не согласен с такой формулировкой.
«Я бы сказал, что победила правовая система и юриспруденция, а не политика. Не только Бельгия, но и другие страны ЕС смогли убедить Германию и скандинавские страны в том, что по всем правилам эти деньги невозможно конфисковать. То, что планировалось сделать, это ограбление. Разговоры шли вплоть до истерик: Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен аргументировали, что необходимо дать возможность Украине выстоять на поле боя, но Европа решила придерживаться правовых рамок. В итоге деньги будут взяты не из российского кармана, а из кармана налогоплательщиков всех европейцев. Поэтому я бы сказал, что Мерцу удалось продвинуть свою линию, просто другим способом», — указал он.
Рар добавил, что новое решение позволяет сохранить диалог между Брюсселем и Москвой.
«Евросоюз все же отступил от какого-то края бездны, теперь есть надежда на диалог ЕС и России. В принципе, теперь Москва не может и не будет иметь каких-то претензий против европейских финансовых структур. Хотя они и так не имели шансов, потому что Европа просто не признавала бы их. В любом случае, ситуация сейчас позволяет избежать юридических казусов и споров, возможно даже юридической войны между Евросоюзом и Россией. Такая реальность может помочь восстановить диалог, так как самое страшное не произошло: деньги не украдены и никому не переданы», — подчеркнул он.
Ранее юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин объяснил НСН, какие шансы на успех у России против ЕС в суде.
