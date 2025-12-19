Европа оставила возможность для диалога с Россией, когда решила поступить в рамках права и отказалась конфисковать замороженные активы России. Однако некоторые политики все равно добились своей главной цели — финансировать Украину, рассказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.



Евросоюз отказался использовать замороженные средства России для финансирования Украины. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отметил, что это означает, что возобладала рациональность. Европейские СМИ уже называют решение его «грандиозной победой» и сокрушительным поражением канцлера Германии Фридриха Мерца. Рар не согласен с такой формулировкой.