Россиян предупредили, что зарядка для глаз не может исправить снижение зрения
Гимнастика для глаз не может исправить основные причины снижения зрения. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила ассистент кафедры офтальмологии им. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава РФ Ангелина Казанцева.
Она отметила, что такие проблемы, как близорукость, дальнозоркость и астигматизм связаны с анатомией глаза, а именно «изменением длины глазного яблока, кривизны роговицы или хрусталика». И упражнения не способны изменить оптическую геометрию.
«Их правильная роль — не лечение, а профилактика и снятие симптомов зрительного утомления... Большинство упражнений помогают улучшить кровообращение, предотвратить синдром сухого глаза, снять спазм аккомодации», — подчеркнула эксперт.
Казанцева добавила, что упражнения могут и опасны, так как люди, которые надеются на их чудодейственные свойства, откладывают визит к офтальмологу.
Ранее доктор медицинских наук Игорь Азнаурян заявил, что окулиста необходимо посещать ежегодно начиная со школьного возраста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru