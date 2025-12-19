Россиян предупредили, что зарядка для глаз не может исправить снижение зрения

Она отметила, что такие проблемы, как близорукость, дальнозоркость и астигматизм связаны с анатомией глаза, а именно «изменением длины глазного яблока, кривизны роговицы или хрусталика». И упражнения не способны изменить оптическую геометрию.

«Их правильная роль — не лечение, а профилактика и снятие симптомов зрительного утомления... Большинство упражнений помогают улучшить кровообращение, предотвратить синдром сухого глаза, снять спазм аккомодации», — подчеркнула эксперт.

Казанцева добавила, что упражнения могут и опасны, так как люди, которые надеются на их чудодейственные свойства, откладывают визит к офтальмологу.

Ранее доктор медицинских наук Игорь Азнаурян заявил, что окулиста необходимо посещать ежегодно начиная со школьного возраста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

