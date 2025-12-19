Зеленский заявил, что ракету «Орешник» невозможно уничтожить

Напомним, российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны 17 декабря заявил о том, что «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство до конца 2025 года.

Ранее стало известно ориентировочное время подлета системы «Орешник», размещённой в Белоруссии, до Киева. Полет до столицы Украины займёт около 1 минуты 51 секунды. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

