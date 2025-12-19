Зеленский заявил, что ракету «Орешник» невозможно уничтожить
Президент Украины Владимир Зеленский признал невозможность уничтожения российской ракетной системы «Орешник». Об этом украинский лидер заявил журналистам после встречи с польским лидером Каролем Навроцким в Варшаве.
«Мы предупреждали наших европейских и американских партнеров, мы показывали дистанцию, на которую действует “Орешник”, многим европейским странам – Польше, Германии. Этот “Орешник” невозможно уничтожить. Мы это уже знаем, так как он был применен в отношении Украины», — подчеркнул Зеленский.
Напомним, российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны 17 декабря заявил о том, что «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство до конца 2025 года.
Ранее стало известно ориентировочное время подлета системы «Орешник», размещённой в Белоруссии, до Киева. Полет до столицы Украины займёт около 1 минуты 51 секунды. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров заявил о готовности России к разговору с Макроном
- Владимир Путин рассказал, что считает дружбой
- Путин: Создание мессенджера MAX позволило достичь цифрового суверенитета
- Автосервисы отказались от единой базы данных китайских запчастей
- Путин заявил, что России нужен свой самолет для региональных перевозок
- Завершились съемки новых «Звездных войн» с Райаном Гослингом
- Путин пообещал разобраться с проблемой рекламы колдунов и оккультных услуг
- Путин: Льготные лекарства должны быть по фиксированным ценам
- Телеграм: Квартира Долиной и «европейские подсвинки»
- Путин пообещал разобраться с делом журналиста-иноагента Лорана Винатье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru