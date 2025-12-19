«Есть вероятность того, что ещё до 1 февраля в тех регионах, где есть определенная затоваренность объектов, большая их часть будет распродана в связи с изменениями по семейной ипотеке. Ждать того, что цены глобально упадут или застройщики будут предлагать большие скидки, точно не стоит. Существует определенная бизнес-модель, при которой застройщики строят жилье за счет кредитных денег. И сами банки, которые выдают эти кредиты, не разрешают в этой бизнес-модели стоимость квадратного метра жилья делать ниже, чем это было согласовано с застройщиком. В моменте, когда есть определенный кассовый разрыв, можно, конечно, получить неплохое предложение, но глобально на рынке изменений цен не предвидится. Плюс ко всему, когда семейная ипотека будет видоизменена, объектов недвижимости станет значительно меньше. Я думаю, что девелоперы продадут квартиры в любом случае», - отметил эксперт.

По его словам, не стоит откладывать покупку нового жилья.