«Дешевле не будет»: Россиянам посоветовали не откладывать покупку жилья
Ещё до 1 февраля в тех регионах, где есть определенная затоваренность новыми квартирами, большая их часть будет распродана в связи с изменениями по семейной ипотеке, заявил в разговоре с НСН ипотечный брокер Дмитрий Ракута.
Ждать того, что цены глобально упадут или застройщики будут предлагать большие скидки, точно не стоит, рассказал НСН ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
В 10 городах-миллионниках России половина построенного жилья остается непроданной, пишут «Известия». Среди них — Красноярск, Краснодар, Омск, Уфа и другие. Аналогичную тенденцию отмечал и Центробанк: за III квартал такая площадь по проектам с эскроу-счетами выросла на 1,9 млн кв. м, достигнув 81 млн кв. м. По мнению экспертов, девелоперы сейчас возводят больше, чем способны продать. Ракута считает, что девелоперы продадут квартиры в любом случае.
«Есть вероятность того, что ещё до 1 февраля в тех регионах, где есть определенная затоваренность объектов, большая их часть будет распродана в связи с изменениями по семейной ипотеке. Ждать того, что цены глобально упадут или застройщики будут предлагать большие скидки, точно не стоит. Существует определенная бизнес-модель, при которой застройщики строят жилье за счет кредитных денег. И сами банки, которые выдают эти кредиты, не разрешают в этой бизнес-модели стоимость квадратного метра жилья делать ниже, чем это было согласовано с застройщиком. В моменте, когда есть определенный кассовый разрыв, можно, конечно, получить неплохое предложение, но глобально на рынке изменений цен не предвидится. Плюс ко всему, когда семейная ипотека будет видоизменена, объектов недвижимости станет значительно меньше. Я думаю, что девелоперы продадут квартиры в любом случае», - отметил эксперт.
По его словам, не стоит откладывать покупку нового жилья.
«Если говорить про покупку квартир с целью инвестирования, сейчас сложно рассуждать об этом, потому что цены на первичном рынке сильно выше вторички, но я верю в то, что недвижимость в России каждый год растет в цене. У нас каждый год одно и то же. Наступает январь, и становится все дороже. Если есть возможность использовать ещё и льготную программу, получить семейную ипотеку в новостройке, то, вообще, не стоит откладывать покупку нового жилья, но сделать это нужно, как можно быстрее, пока не изменились условия», - считает Ракута.
Ранее россиянам объяснили, почему выросли цены на услуги риелторов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Дешевле не будет»: Россиянам посоветовали не откладывать покупку жилья
- Власти Киева решили снести памятники Ахматовой и Булгакову
- Путин: Наладить водоснабжение Донбасса получится после взятия территории за Славянском
- Путин: В России не продлят мораторий для поддержки строительной отрасли
- «Что он несёт?»: Путин указал Рютте на абсурдность его слов о подготовке войне с Россией
- Юрист назвал размер долга, с которым не выпустят за границу
- Путин ответил на вопрос BBC о планах на новые военные операции
- Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии матери после операции
- Путин не исключил отмены обязательной отработки для выпускников медвузов в будущем
- Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом и стабильным союзником России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru