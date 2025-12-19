Путин пообещал уничтожить все, что попытается заблокировать Калининградскую область

Попытки блокировать Калининградскую область приведут к невиданной до этого эскалации конфликта, заявил президент России Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией 19 декабря, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Ели нам будут создавать угрозы подобного рода, эти угрозы мы будем уничтожать. И все должны отдавать себе в этом отчет. Такие действия приведут к невиданной до этого эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень», - подчеркнул Путин.

«Что он несёт?»: Путин указал Рютте на абсурдность его слов о подготовке войне с Россией

По его словам, это будет чревато крупномасштабным вооружённым конфликтом.

Что касается ударов противника по гражданской инфраструктуре России, то Путин добавил, что ВС РФ регулярно отвечают на эти действия, нанося ответные удары, которые по своей мощности просто не сопоставимы с тем, что делает киевский режим. Также президент подчеркнул, что все, что наносит ущерб гражданским людям, достойно самого острого осуждения. В свою очередь, украинские атаки на нефтяные танкеры РФ не приведут к результату и не нарушат поставки, однако Россия обязательно ответит на эти действия.

Ранее Путин заявил, что новых специальных военных операций не будет, если Запад будет уважать Россию, передает передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:КалининградКалининградская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры