Путин пообещал уничтожить все, что попытается заблокировать Калининградскую область

Попытки блокировать Калининградскую область приведут к невиданной до этого эскалации конфликта, заявил президент России Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией 19 декабря, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Ели нам будут создавать угрозы подобного рода, эти угрозы мы будем уничтожать. И все должны отдавать себе в этом отчет. Такие действия приведут к невиданной до этого эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень», - подчеркнул Путин.