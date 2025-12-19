Путин пообещал уничтожить все, что попытается заблокировать Калининградскую область
Попытки блокировать Калининградскую область приведут к невиданной до этого эскалации конфликта, заявил президент России Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией 19 декабря, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
«Ели нам будут создавать угрозы подобного рода, эти угрозы мы будем уничтожать. И все должны отдавать себе в этом отчет. Такие действия приведут к невиданной до этого эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень», - подчеркнул Путин.
По его словам, это будет чревато крупномасштабным вооружённым конфликтом.
Что касается ударов противника по гражданской инфраструктуре России, то Путин добавил, что ВС РФ регулярно отвечают на эти действия, нанося ответные удары, которые по своей мощности просто не сопоставимы с тем, что делает киевский режим. Также президент подчеркнул, что все, что наносит ущерб гражданским людям, достойно самого острого осуждения. В свою очередь, украинские атаки на нефтяные танкеры РФ не приведут к результату и не нарушат поставки, однако Россия обязательно ответит на эти действия.
Ранее Путин заявил, что новых специальных военных операций не будет, если Запад будет уважать Россию, передает передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский заявил, что ракету «Орешник» невозможно уничтожить
- Россиян предупредили, что зарядка для глаз не может исправить снижение зрения
- «Дешевле не будет»: Россиянам посоветовали не откладывать покупку жилья
- Путин: Утильсбор не будет вечным
- Путин пообещал уничтожить все, что попытается заблокировать Калининградскую область
- Власти Киева решили снести памятники Ахматовой и Булгакову
- Путин: Наладить водоснабжение Донбасса получится после взятия территории за Славянском
- Путин: В России не продлят мораторий для поддержки строительной отрасли
- «Что он несёт?»: Путин указал Рютте на абсурдность его слов о подготовке войне с Россией
- Юрист назвал размер долга, с которым не выпустят за границу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru