Путин назвал грабежом попытки изъять российские активы в ЕС
Президент России Владимир Путин прокомментировал попытки ЕС добиться согласия для использования замороженных российских активов в качестве финансовой помощи Киеву.
«Кража — это тайное похищение имущества, а у нас хотят сделать это открыто — этот грабеж. Принимать решения, связанные с грабежом, не просто, но есть и другие последствия: подрыв доверия к Еврозоне. Ведь свои резервы хранят в евро не только Россия и нефтедобывающие страны. А стоит только начать», — заявил российский лидер.
По словам Путина, решение выдать кредит на 90 млн евро Украине за счет европейских средств тоже станет тяжелым бременем:
«Это последствия для бюджета каждой страны, это увеличивает бюджетный долг. В той же Франции госдолг составляет 120%, и дефицит бюджета — 6%», — подчеркнул Путин.
Что бы они не сделали, «когда-то придётся отдавать», и Россия найдет независимую от политики юрисдикцию, которая поможет это сделать, заключил российский лидер.
Прямая линия и пресс-конференция президента — программа «Итоги года с Владимиром Путиным» — стартовала в полдень 19 декабря. Мероприятие проходит в Гостином дворе в Москве. На прямую линию президента поступило больше 2,5 миллиона обращений. Представители СМИ с самых разных уголков мира прибыли, чтобы напрямую освещать выступление российского лидера, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
