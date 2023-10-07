Из-за обстрелов Израиля погибли 40 человек, еще 740 пострадали
Число погибших при атаке на Израиль превысило 40 человек, сообщают медики.
Также стало известно, что еще порядка 740 человек получили ранения. Израильские СМИ сообщают, что резервисты ЦАХАЛа отказались выполнить приказ и отправиться на границу с сектором Газа. Палестинцы захватывают мирных израильтян и увозят в сторону Сектора Газа, передают СМИ.
В свою очередь телеканал Аl-Hadath со ссылкой на Минздрав Палестины сообщает, что в ходе операции израильских сил в Секторе Газа убит 161 палестинец, еще 931 ранен.
Израиль ведет бои с радикальным палестинским движением ХАМАС, которое, по словам министра обороны еврейского государства Йоава Галанта, развязало против его страны войну, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru