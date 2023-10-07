Из-за обстрелов Израиля погибли 40 человек, еще 740 пострадали

Также стало известно, что еще порядка 740 человек получили ранения. Израильские СМИ сообщают, что резервисты ЦАХАЛа отказались выполнить приказ и отправиться на границу с сектором Газа. Палестинцы захватывают мирных израильтян и увозят в сторону Сектора Газа, передают СМИ.

В свою очередь телеканал Аl-Hadath со ссылкой на Минздрав Палестины сообщает, что в ходе операции израильских сил в Секторе Газа убит 161 палестинец, еще 931 ранен.

Израиль ведет бои с радикальным палестинским движением ХАМАС, которое, по словам министра обороны еврейского государства Йоава Галанта, развязало против его страны войну, передает «Радиоточка НСН».

