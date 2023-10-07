«Аэрофлот» и «Победа» не осуществляют полеты над территорией Израиля

Сегодня Армия обороны Израиля сообщила о ракетном обстреле израильской территории со стороны сектора Газа по району Тель-Авива и его окрестностей. По данным СМИ, пострадало около 80 израильтян.

Не менее 20 палестинцев убиты после ударов военных Израиля по сектору Газа. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на медицинские источники в палестинском анклаве. По их данным, около 20 человек убиты, несколько сотен ранены в Газе.

Ранее посольство РФ в Тель-Авиве сообщило, что у российских дипломатов отсутствуют сообщения о россиянах, пострадавших в результате обстрелов Израиля со стороны сектора Газа, «Радиоточка НСН».

