Плохая привычка. В России посмеялись над угрозами закрыть «Северный поток-2»

Российский аналитик подчеркнул – все решения должны быть закреплены на уровне закона. А на европейские санкции Россия подготовит ответные. Но по действующему законодательству претензий к «Северному потоку-2» нет.

«Если они введут новый санкционный закон – а его единогласно должны утвердить все до одного члены Евросоюза, в противном случае санкции не будут приняты, - только тогда «Северный поток-2» нельзя будет вводить в эксплуатацию. В любых альтернативных вариантах европейцы должны будут выполнять те законы, которые есть сейчас. А по нынешнему законодательству «Северный поток-2» полностью готов, и ему обязаны выдать разрешение на ввод в эксплуатацию, его нельзя закрыть», - уточнил эксперт.

Ранее посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в интервью Newsweek заявил, что угрозы США в адрес участников строительства газопровода «Северный поток-2» объясняются недобросовестной конкуренцией.