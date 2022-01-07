Плохая привычка. В России посмеялись над угрозами закрыть «Северный поток-2»

Европейские политики привыкли смешивать энергетику и политику, якобы угрожая России закрыть «Северный поток-2». Побоялись бы ответных санкций, напомнил в комментарии «Радиоточке НСН» ведущий аналитик Игорь Юшков.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что судьба газопровода «Северный поток — 2» будет зависеть от обстановки на российско-украинской границе, сообщает телеканал BFMTV.

Отвечая на вопрос о закрытии проекта в случае вторжения России на Украину он отметил, что Франция всегда «демонстрировала большую сдержанность», не исключив при этом подобных ответных мер.

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал подобные заявления плохой привычкой.

«Здесь, мне кажется, плохая политическая привычка европейских бюрократов и политиков угрожать России. С другой стороны, чтобы закрыть «Северный поток-2», надо ввести новые прямые санкции. Одного политического желания недостаточно. Это должно быть законодательно закреплено. В ответ на новый закон Россия введет свои санкции. Потому что такова уже устоявшаяся практика. Европейцы должны это четко осознавать», - напомнил собеседник «Радиоточки НСН».
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Игорь Юшков поразился легкости, с какой европейцы политизируют энергетику.

«Они десятилетиями говорили, что энергетика и политика должны быть отдельно, что якобы Россия их смешивает, и это очень плохо. Рассказывали истории, что Россия использует газовую дубинку, нефтяную дубинку и т.д. И тут в качестве политического ответа на какие-то якобы действия России они называют закрытие «Северного потока-2». То есть, газового проекта, газопровода. И их совершенно не смущает, что они открыто смешивают политику и энергетику. Россия никогда не говорит, если вы не снимете с нас санкции и с политической точки зрения будете плохо себя вести, мы перекроем вам газ. Нет!», - отметил он.
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Российский аналитик подчеркнул – все решения должны быть закреплены на уровне закона. А на европейские санкции Россия подготовит ответные. Но по действующему законодательству претензий к «Северному потоку-2» нет.

«Если они введут новый санкционный закон – а его единогласно должны утвердить все до одного члены Евросоюза, в противном случае санкции не будут приняты, - только тогда «Северный поток-2» нельзя будет вводить в эксплуатацию. В любых альтернативных вариантах европейцы должны будут выполнять те законы, которые есть сейчас. А по нынешнему законодательству «Северный поток-2» полностью готов, и ему обязаны выдать разрешение на ввод в эксплуатацию, его нельзя закрыть», - уточнил эксперт.

Ранее посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в интервью Newsweek заявил, что угрозы США в адрес участников строительства газопровода «Северный поток-2» объясняются недобросовестной конкуренцией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции ЕСОтветные Санкции РоссииСанкцииЕвропаРоссияСеверный Поток-2
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