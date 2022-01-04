СМИ: Путин переиграл Европу в ситуации с газом

Президент России Владимир Путин «перехитрил» Евросоюз в вопросе поставок газа, считает британский обозреватель Энтони Ашкенази. Об этом он пишет в своей статье для Daily Express.

Экс-глава «Нафтогаза» допустил «воровство» российского газа

Как отметил автор, российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин близки к сделке о строительстве нового газопровода. Благодаря соглашению экспорт топлива в Китай вырастет вдвое, пишет RT.

«Ежегодно будут транспортировать до 50 млрд кубометров природного газа по новому крупному газопроводу "Сила Сибири - 2". Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис», — пишет Ашкенази.

Обозреватель подчеркнул, что Москва может поставлять больше газа в ЕС. Однако приостановка сертификации газопровода «Северный поток - 2» препятствует этому, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазопроводКитайГазВладимир Путин
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