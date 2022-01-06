Премьер Баварии заявил об угрозах ФРГ из-за политики правительства по «Северному потоку-2»
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер высказался о позиции главы МИД Германии Анналены Бербок по трубопроводу «Северный поток-2», сообщает РИА Новости.
По его словам, внешняя политика нового федерального правительства ставит под угрозу энергетическую безопасность ФРГ. «"Зеленая" угроза неиспользования "Северного потока-2" наносит ущерб в первую очередь Германии», считает политик. Он отметил, что в условиях резкого роста цен на газ страна нуждается в надежных поставках этого топлива. Премьер назвал ошибкой скептическое отношение главы немецкой дипломатии к российскому проекту.
Политические решения вокруг российского газопровода «Северный поток – 2» не приведут к его остановке, заявил депутат бундестага от партии «Зеленые» Омид Нурипур.
По его словам, он все еще считает проект неправильным, но не видит возможностей его предотвратить.
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