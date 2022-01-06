Госдеп США против введения новых санкций по «Северному потоку — 2»
Госдепартамент США выступил против введения новых санкций по газопроводу «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя госдепа Неда Прайса.
Прайс подчеркнул, что администрация Соединенных Штатов выступает против газопровода и за сдерживание России. Но новые санкции не будут эффективны в деле защиты Украины или сдерживания «российской агрессии».
«Этот закон только подорвет единство среди наших европейских союзников в критический важный момент, когда мы должны единым фронтом реагировать на российские угрозы», — заявил Прайс.
Новый пакет санкций против газопровода «Северный поток — 2» сенат США намерен обсудить до середины января.
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