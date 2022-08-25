«Зима близко»: Макрон в Алжире хочет решить вопрос с поставками газа
Экономический кризис во Франции и других странах ЕС начался не в связи со спецоперацией на Украине, а во время пандемии, сказала НСН доктор исторических наук Евгения Обичкина.
Макрон собирается в Алжир, чтобы заручиться поддержкой по поставкам газа, потому что уже есть сложности с энергоносителями, бензином, а зима близко, сказала профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее лидер французской парламентской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявил, что президент Эммануэль Макрон солгал, когда назвал конфликт на Украине причиной экономического кризиса. Обичкина придерживается этого мнения и считает, что экономический кризис начался в пандемию.
«Началом экономического кризиса следует считать пандемию, и это не только во Франции. Тогда пошли сокращения активностей, закрытие мелких и средних предприятий, а конфликт на Украине только усугубил ситуацию в экономике, нарушил логистические цепочки. Будущее не сулит ничего хорошего. Макрон сказал, что время изобилия закончилось. Надо готовиться к тому, чтобы платить за свободу. Все следующие проблемы будут с позицией ЕС в отношении Украины, затруднением поставок энергоносителей. Макрон собирается в Алжир, чтобы заручиться там поддержкой по поставкам газа. Уже думают о зиме, сложностях с поставками энергоносителей, ценах на бензин и товары», - сказала Обичкина.
Собеседница «Радиоточка НСН» отмечает, что Франция, как и вся Европа, будут искать новые межгосударственные связи.
«Мировая экономика глобализована, а Европа привыкла быть потребителем глобальных товаров. Потому сейчас надо пересматривать политику, искать новые связи, пути доставки, источники сырьевые и энергетические. Это дело долгое, потому Макрон и предупредил французов о нелегких временах, но это цена свободы», - отметила Обичкина.
Заявления Ле Пен, по словам собеседницы, соответствует ее позиции к действующей власти.
«Она один из лидеров оппозиции, и критика, неудачи правительства для нее праздник», - резюмировала Обичкина.
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что западные страны не имеют права проявлять слабости в отношении России и идти на компромиссы.
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