«Зима близко»: Макрон в Алжире хочет решить вопрос с поставками газа

Ранее лидер французской парламентской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявил, что президент Эммануэль Макрон солгал, когда назвал конфликт на Украине причиной экономического кризиса. Обичкина придерживается этого мнения и считает, что экономический кризис начался в пандемию.

«Началом экономического кризиса следует считать пандемию, и это не только во Франции. Тогда пошли сокращения активностей, закрытие мелких и средних предприятий, а конфликт на Украине только усугубил ситуацию в экономике, нарушил логистические цепочки. Будущее не сулит ничего хорошего. Макрон сказал, что время изобилия закончилось. Надо готовиться к тому, чтобы платить за свободу. Все следующие проблемы будут с позицией ЕС в отношении Украины, затруднением поставок энергоносителей. Макрон собирается в Алжир, чтобы заручиться там поддержкой по поставкам газа. Уже думают о зиме, сложностях с поставками энергоносителей, ценах на бензин и товары», - сказала Обичкина.